Terremoto in Emilia Romagna: scossa avvertita a Bologna, Modena e Verona – LIVE

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter si è verificata questa sera in Emilia Romagna, con particolare risentimento sismico a Bologna, Modena e Verona, ma anche in Lombardia, a Milano in particolare.

I sismografi INGV hanno registrato la scossa alle 20:47 con epicentro a Carpineto (RE), ed ipocentro a 26 km di profondità