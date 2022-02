Meteo, tornado si abbatte su Dobrzyca, in Polonia: decine di case danneggiate, alberi e tralicci abbattuti – FOTO

MeteoWeb

Un violento tornado ha colpito la zona di Dobrzyca, nel distretto di Pleszewski, in Polonia, provocando gravi danni. Si stima un tornado di intensità F2 sulla scala Fujita, con raffiche di oltre 120-130km/h. Decine di case sono state danneggiate, alcune totalmente scoperchiate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il forte vento ha abbattuto anche alberi, muretti e tralicci della rete elettrica, ha mandato in frantumi i vetri e ha seminato detriti di vario genere.

Il tornado è frutto di un fronte freddo e instabile legato alla tempesta Dudley, che ha portato venti da uragano dal Regno Unito alla Polonia, passando per Germania e Paesi Bassi. Varie zone della Polonia sono state investite dai forti venti provocati dalla tempesta. Si registrano, dunque, molti danni e blackout in varie zone della Polonia occidentale e centrale. Nel distretto di Lubuskie, un uomo di circa 70 anni è morto dopo che l’auto che stava guidando è stata schiacciata da un grande albero. Nel distretto di Sieradz, forti raffiche di downburst hanno divelto i tetti di alcune case e abbattuto alberi, provocando almeno 2 feriti.

Danni e disagi anche a Cracovia, dove una gru è crollata su edifici in costruzione, ferendo 4 persone, di cui 2 in modo grave.