Vento forte in Veneto: raffiche fino a 130 km/h, aria ripulita e cielo limpido [DATI]

“Il vento che si sta attenuando in queste ore, ma che ieri soffiava particolarmente intensificato, sta fornendo un importante contributo allo stato di salute della nostra aria. Ieri, il nostro arco alpino è stato investito da un fronte freddo proveniente dal nord Europa. La perturbazione ha portato anche il Foehn (o Favonio) lungo i versanti meridionali: un vento di caduta che scende lungo il versante di una catena montuosa, asciutto e spesso accompagnato da rialzi termici e forti raffiche. Questi venti sono scesi anche nella pianura padana”: l’Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, riporta, commentando, le previsioni meteo rilevate dall’ARPAV.

I forti venti hanno interessato le montagne e diverse vallate e altopiani, sia dolomitici che prealpini. Successivamente si sono intensificati anche sulle zone pedemontane e sulla pianura, anche in questo caso con delle raffiche anche forti che hanno quantomeno ripulito l’aria rendendo il cielo molto limpido e l’aria secca. Da ieri sera si sono un po’ attenuati in pianura ma non sulle Dolomiti. “Si può affermare – ha evidenziato Bottacin – che ieri si sia registrata una giornata particolarmente degna di nota per quanto riguarda i venti: non solo per le intensità del vento raggiunte (in molti casi superiori ai 70 km/h e con diverse punte tra i 100 e i 130 km/h), ma anche per la sua diffusione sull’intero territorio regionale, dalle Dolomiti alla pianura meridionale”.

Di seguito alcuni dati di vento più significativi (raffica massima in km/h riferita a 10m dal suolo) rilevati ieri, lunedì 7 febbraio, dalla rete di stazioni meteo di ARPAV:

Sulle Dolomiti

131 Km/h sul M.te Faloria (2235 m.),

124 Km/h a Cima Pradazzo (2195 m.),

122 km/h a Passo Pordoi (2154 m.),

102 km/h a Ra Valles (2592 m.),

81 km/h ad Arabba (1642 m.),

70 km/h a Cortina (1271 m.).

Sulle Prealpi e sulla Pedemontana

121 km/h sul M.te Tomba (VR, 1624 m.),

117 km/h a Valdobbiadene (TV, 225 m.),

112 km/h a San Bortolo (VR, 935 m.),

111 km/h a Vicenza,

102 km/h sul M.te Cesen (TV, 1552 m.),

99 km/h a Recoaro Mille (VI, 1073 m.),

95 km/h a Bosco Chiesanuova (VR, 1051 m.),

95 km/h a Follina (TV, 205 m.),

89 km/h a Gallio (VI, 1176 m.),

87 km/h a Bassano del Grappa (VI, 127 m.),

77 km/h a Belluno (377 m.).

Sulla pianura

94 km/h a Trebaseleghe (PD),

84 km/h a Campodarsego (PD),

75 km/h a Campagna Lupia-Valle Averto (VE),

71 km/h ad Adria (RO),

71 km/h Barbarano Vicentino (VI).