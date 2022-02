Meteo, forte vento in Puglia: 95km/h a Brindisi, tetti divelti e alberi caduti nel Salento – FOTO

MeteoWeb

Un forte vento ha soffiato oggi sulla Puglia, provocato danni e incidenti soprattutto nel Salento. Tra le raffiche più forti, segnaliamo: 95km/h a Brindisi, 92km/h a Martina Franca, 90km/h a San Giovanni Rotondo, 81km/h a Bisceglie, 76km/h a Porto Cesareo, San Pancrazio Salentino, 73km/h a Lecce, 71km/h a Barletta, Gallipoli, 68km/h a Vieste.

Lecce, San Cesario, Muro Leccese, Andrano, Gagliano del Capo e la marina di Santa Caterina le località più colpite, dove si registrano numerose cadute di alberi e dove il vento ha divelto le coperture di alcuni edifici. A Lecce, in via Manifattura tabacchi, è crollata parzialmente un’impalcatura edile ma fortunatamente non vi sono stati feriti. A Casarano, un albero di pino è caduto su un furgone che trasportava alimenti: il conducente è rimasto illeso (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato il mezzo dal grosso arbusto. A Racale, invece, le raffiche hanno divelto alcuni pali Telecom.