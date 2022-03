Allerta Meteo in Sardegna: codice giallo per pioggia prorogato fino a domani mattina

MeteoWeb

E’ stata prorogata sino alle 9 di domani, domenica 20 marzo, l’allerta meteo emanata ieri dalla Protezione Civile regionale della Sardegna. Si prevedono, dunque, ancora piogge in gran parte dell’isola. In particolare, l’avviso con codice giallo (criticita’ ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico riguarda l’area di Flumendosa Flumineddu.