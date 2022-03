Asteroide scoperto poco prima dell’impatto colpisce la Terra, la NASA: “sapevamo che era in rotta di collisione”

MeteoWeb

Un piccolo asteroide ha colpito l’atmosfera terrestre sopra il Mare di Norvegia per poi disintegrarsi l’11 marzo 2022: questo evento non è stato del tutto inaspettato. “Gli astronomi sapevano che era in rotta di collisione, ed hanno previsto esattamente dove e quando sarebbe avvenuto l’impatto“: è quanto ha spiegato la NASA, facendo il punto sulla collisione del “sasso spaziale” 2022 EB5.

Due ore prima dell’impatto dell’asteroide, K. Sarneczky dell’Osservatorio Piszkéstető nel nord dell’Ungheria ha riportato per primo le osservazioni del piccolo oggetto al Minor Planet Center, il centro riconosciuto a livello internazionale per le misurazioni della posizione di piccoli corpi celesti. L’oggetto è stato inserito nella Near-Earth Object Confirmation Page del Minor Planet Center per contrassegnarlo per ulteriori osservazioni che lo hanno confermato come un asteroide precedentemente sconosciuto.

Il sistema di valutazione del rischio di impatto “Scout” della NASA ha quindi effettuato le prime misurazioni per calcolare la traiettoria di 2022 EB5.

“Non appena Scout ha stabilito che 2022 EB5 stava per colpire l’atmosfera terrestre, il sistema ha allertato il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) e il Planetary Defense Coordination Office della NASA e ha contrassegnato l’oggetto sulla pagina web di Scout per notificare l’oggetto “near Earth” alla comunità osservativa,” ha spiegato la NASA.

Gestito da CNEOS presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, Scout cerca automaticamente nel database del Minor Planet Center possibili nuovi impatti a breve termine. Il CNEOS calcola ogni orbita di asteroide near Earth conosciuta per migliorare le valutazioni del rischio di impatto a supporto del Planetary Defense Coordination Office.

“Scout aveva solo 14 osservazioni in 40 minuti da un osservatorio con cui lavorare quando ha identificato per la prima volta l’oggetto come un corpo di impatto. Siamo stati in grado di individuare le possibili aree di collisione, che inizialmente si estendevano dalla Groenlandia occidentale fino alle zone al largo delle coste della Norvegia,” ha affermato Davide Farnocchia, ingegnere di navigazione del JPL che ha sviluppato Scout. “Man mano che più osservatori seguivano l’asteroide, i nostri calcoli della sua traiettoria e posizione dell’impatto sono diventati più precisi“.

Scout ha stabilito che 2022 EB5 avrebbe effettuato l’ingresso in atmosfera a sud-ovest di Jan Mayen, un’isola norvegese a quasi 470 km al largo della costa orientale della Groenlandia e a nord-est dell’Islanda. Alle 22:23 ora italiana, 2022 EB5 ha colpito l’atmosfera come previsto da Scout e i rilevatori di infrasuoni hanno confermato che l’impatto si è verificato all’ora prevista.

Dalle osservazioni dell’asteroide mentre si avvicinava alla Terra e dall’energia misurata dai rivelatori di infrasuoni al momento dell’impatto, si stima che 2022 EB5 avesse una dimensione di circa 2 metri.

“Piccoli asteroidi di queste dimensioni diventano abbastanza luminosi da essere rilevati solo nelle ultime ore prima del loro impatto (o prima che si avvicinino molto alla Terra),” ha precisato la NASA. Sono molto più piccoli degli oggetti che il Planetary Defense Coordination Office ha il compito (assegnatogli dalla NASA) di rilevare.

“I minuscoli asteroidi come 2022 EB5 sono numerosi e impattano nell’atmosfera abbastanza frequentemente, all’incirca ogni 10 mesi circa,” ha affermato Paul Chodas, direttore di CNEOS presso JPL. “Pochissimi di questi asteroidi però sono stati effettivamente rilevati nello Spazio e osservati ampiamente prima dell’impatto, fondamentalmente perché sono molto deboli fino alle ultime ore e un telescopio di rilevamento deve osservare il punto giusto del cielo al momento giusto per poterli rilevare“.

Un asteroide più grande con un potenziale impatto pericoloso verrebbe scoperto molto più lontano dalla Terra. L’obiettivo della NASA è monitorare tali asteroidi e calcolare le loro traiettorie in modo da disporre di molti anni di anticipo rispetto a un potenziale impatto, se mai ne venisse identificato uno, ha evidenziato l’Agenzia.

L’evento che ha avuto come protagonista un asteroide molto piccolo ha permesso alla comunità di difesa planetaria di esercitare le proprie capacità e ha dato una certa sicurezza sul fatto che i modelli di previsione dell’impatto al CNEOS sono in grado di determinare la risposta al potenziale impatto di un oggetto più grande.

2022 EB5 è solo il 5° piccolo asteroide ad essere rilevato nello Spazio prima di colpire l’atmosfera terrestre. Il primo asteroide ad essere scoperto e monitorato ben prima di colpire la Terra è stato 2008 TC3, che è entrato in atmosfera sopra il Sudan e si è disintegrato nell’ottobre 2008: l’asteroide largo 4 metri ha sparso centinaia di piccoli meteoriti sul deserto nubiano. “Man mano che i sistemi di rilevazione diventano più sofisticati e sensibili, un numero maggiore di questi oggetti innocui verrà rilevato prima di entrare nell’atmosfera,” ha concluso la NASA.