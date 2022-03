Un asteroide ha colpito la Terra: solo 2 ore dalla scoperta all’impatto con l’atmosfera, “esplosione come 2 kilotoni di TNT”

MeteoWeb

In circa 2 ore un asteroide è stato scoperto, fotografato e si è distrutto impattando con l’atmosfera terrestre: tutto ciò è accaduto al “sasso spaziale” 2022 EB5 lo scorso 11 marzo.

L’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky ha scoperto l’asteroide alle 20:24 ora italiana, ed è stato l’astronomo italiano Enrico Pettarin a fotografarlo alle 21:28 ora italiana:

L’asteroide si è distrutto alle 22:22 ora italiana circa, quando ha colpito l’atmosfera terrestre al largo delle coste islandesi, disintegrandosi in una una brillante palla di fuoco.

L’esplosione è stata rilevata dalle stazioni a infrarossi della Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization in Groenlandia e Norvegia.

Combinando i dati delle due località, l’astronomo della University of Western Ontario Peter Brown ha stimato che “l’asteroide è esploso con un’energia vicina a 2 kilotoni di TNT. Supponendo una velocità di 15 km/s, doveva avere un diametro di circa 3 metri,” ha affermato.

2022 EB5 asteroid impact infrasound from Norway. Better SNR than I18DK; when combined with data from I18DK total energy estimate is now closer to 2 kT TNT. pic.twitter.com/m8VZGQmSTf — Peter Brown (@pgbrown) March 12, 2022

Nell’immagine pubblicata da Brown su Twitter è evidenziata la firma infrasuoni dell’esplosione dell’asteroide 2022 EB5.

E’ la quinta volta che un asteroide viene scoperto poco prima di colpire la Terra: in precedenza è avvenuto per 2008 TC3 (Sudan), 2014 AA (Oceano Atlantico), 2018 LA (Botswana) e 2019 MO (Porto Rico).

In tutti i casi si è trattato di piccole rocce spaziali che non hanno causato danni quando si sono frantumate nell’atmosfera del nostro pianeta.

A few hours ago, newly-discovered #asteroid 2022 EB5 collided with Earth near Iceland at a speed of 18.5 km/s.

This asteroid was too small to cause damage.https://t.co/Z54nkNUL9D pic.twitter.com/EHzDsAnqkK — Tony Dunn (@tony873004) March 12, 2022