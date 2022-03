Carburanti, governo al lavoro per aumentare il taglio delle accise: “la riduzione di 8,5 centesimi è un dato parziale”

MeteoWeb

Il governo sta lavorando per aumentare l’importo del taglio delle accise sui carburanti fissato nella bozza del nuovo decreto a 8,5 centesimi al litro. La riduzione delle accise di 8,5 centesimi al litro per un mese, e’ un “dato di partenza, parziale”, in realta’ il decreto stanzia cifre “piu’ significative”. E’ quanto spiegano fonti ministeriali a proposito del decreto sugli interventi contro l’aumento di carburanti e bollette energetiche.

Secondo quanto si apprende, il Ministero dell’Economia avrebbe lavorato in queste ore per trovare le coperture per una riduzione più consistente delle accise ed il Ministro Franco, arrivato a Palazzo Chigi, dovrebbe portare al Consiglio dei Ministri (iniziato da poco) i risultati del lavoro ed un taglio più ampio. Allo stato attuale le coperture sono ferme ai 308 milioni indicati nella bozza del decreto derivanti dal maggior gettito Iva sui carburanti dell’ultimo trimestre 2021.