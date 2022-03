Caro carburanti, la proposta del Governatore in California: “fino a 400 dollari per ogni auto e trasporti pubblici gratuiti”

MeteoWeb

Un pacchetto di misure da 11 miliardi di dollari per combattere il caro benzina. E’ quanto proposto dal Governatore della California, Gavin Newsom. I prezzi della benzina sono in aumento da mesi ma nelle ultime settimane, con l’aumento delle quotazioni del petrolio in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono saliti a livelli record. Da qui, il piano di Newsom, che prevede uno sgravio fiscale, corse gratuite sui mezzi pubblici e fino a 800 dollari per aiutare a pagare il carburante.

L’idea di Newsom è di offrire ai proprietari di auto 400 dollari per un massimo di due veicoli (per un totale di 800 dollari). Il denaro andrebbe a tutti coloro che hanno un’auto immatricolata nello stato, compresi i super ricchi, le persone che vivono illegalmente nel Paese e persino i conducenti che possiedono veicoli che non usano benzina. Per le persone che non hanno l’auto, Newsom vuole che lo stato paghi i biglietti di autobus o treni per tre mesi. La sua proposta darebbe 750 milioni di dollari alle agenzie ferroviarie e di trasporto, che secondo Newsom sarebbero sufficienti per dare corse gratuite a 3 milioni di persone al giorno. Circa 1,1 miliardi di dollari sarebbero impiegati per sospendere gli aumenti inflazionistici programmati per le tasse sul diesel e sul carburante quest’estate, e altri 500 milioni di dollari sarebbero destinati a progetti che promuovono la bicicletta e le passeggiate.

Da sottolineare che il piano di Newsom deve essere approvato dalla legislatura.