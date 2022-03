MeteoWeb

Alla luce dei dati della Cabina di Regia, Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca. Lo rende noto il ministero della Salute. Si aggiungono così a Basilicata, Campania, Lombardia, PA Bolzano, Umbria e Veneto, già in bianco. Tutte le altre regioni sono in zona gialla.