Covid, Bassetti: “gravissimo che il CEO Pfizer parli di quarta dose”

Commentando quanto dichiarato alla CBS dal CEO di Pfizer Albert Bourla, secondo cui per poter far fronte ad un’altra ondata di SARS-CoV-2 sarà necessaria una quarta dose di vaccino, l’infettivologo Matteo Bassetti ha affermato: “Lo dico oggi per Pfizer, ma è lo stesso discorso già fatto per Moderna: è gravissimo che i CEO di grandi aziende farmaceutiche parlino, come esperti, della necessità di una quarta dose di vaccino anti-COVID,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “E’ fuori luogo che l’amministratore delegato di un’azienda dica quello che si deve fare“.