Covid, Pfizer: “necessaria quarta dose, stiamo lavorando ad un vaccino che copra tutte le varianti”

Per poter far fronte ad un’altra ondata di Covid-19, sarà necessaria una quarta dose di vaccino. E’ quanto dichiarato alla CBS dal CEO di Pfizer Albert Bourla. “Sono in arrivo molte varianti e Omicron è stato il primo in grado di eludere – in modo abile – la protezione immunitaria che stiamo fornendo“, ha detto Bourla a “Face the Nation” della CBS. “La protezione che stiamo ottenendo dalla terza (dose) è abbastanza buona, ma solo per evitare ricoveri e decessi“, ha detto Bourla.

Ma la protezione dopo tre dosi “non è così buona contro le infezioni” e “non dura molto a lungo” di fronte a una variante come Omicron.

“È necessario, una quarta (dose) per ora“, ha detto Bourla alla CBS.

Attualmente, chiunque abbia compiuto 12 anni e abbia ricevuto una seconda dose del vaccino Pfizer almeno cinque mesi fa può ricevere una terza dose.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, ovvero i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, chiunque abbia compiuto 18 anni e abbia ricevuto il vaccino Moderna a due dosi dovrebbe ricevere un’iniezione di richiamo sei mesi dopo la seconda dose. E chiunque abbia ricevuto il vaccino Johnson & Johnson a dose singola dovrebbe ricevere un’iniezione di richiamo dopo due mesi. Sempre secondo il CDC, alcune persone moderatamente o gravemente immunocompromesse che hanno ricevuto tre dosi dei vaccini Pfizer/BioNTech o Moderna Covid-19 possono già ricevere una quarta dose di vaccino. Non è chiaro però se e quando la Food and Drug Administration statunitense potrebbe autorizzare una quarta dose di vaccino Covid-19 per adolescenti e adulti sani. “Stiamo solo inviando quei dati alla FDA, e poi vedremo cosa direbbero anche gli esperti al di fuori di Pfizer“, ha detto Bourla alla CBS.

I bambini sotto i 5 anni potrebbero presto essere vaccinati

Attualmente, i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni possono beneficiare di due dosi pediatriche del vaccino Covid-19 di Pfizer, ma non sono ancora idonei per un richiamo. Pfizer sta ora testando una terza dose in quella fascia di età. Mentre i bambini di età inferiore ai 5 anni non sono ancora idonei per un vaccino contro il Covid-19, anche se questo potrebbe cambiare questa primavera, ha detto Bourla. I dati dello studio iniziale nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni hanno mostrato che due dosi di un vaccino più piccolo, a misura di bambino, non fornivano l’immunità prevista nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni, sebbene lo facessero per bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

Pfizer ha quindi deciso di aggiungere alla sperimentazione in corso, una terza dose a misura di bambini di età inferiore ai 5 anni. Pfizer dovrebbe avere i dati sulla sua sperimentazione del vaccino a tre dosi per bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni entro aprile, ha precisato Bourla. Se autorizzati dalla FDA e raccomandati dal CDC, i vaccini Covid-19 per bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni potrebbero iniziare già a maggio, ha affermato Bourla.

Allo studio un vaccino più duraturo per tutte le varianti

Pfizer e Moderna hanno affermato che stanno lavorando a un vaccino che proteggerebbe in modo specifico dalla variante Omicron, sebbene non è ancora chiaro se ce ne sia bisogno. Bourla ha affermato che Pfizer spera anche di realizzare un vaccino che protegga dall’Omicron e da tutte le altre varianti di SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19.

L’obiettivo è creare “qualcosa che possa proteggere per almeno un anno“, ha detto Bourla alla CBS. “E se siamo in grado di raggiungere questo obiettivo, penso che sia molto facile da seguire e ricordare in modo da poter tornare davvero al modo in cui vivevamo” prima del Covid.