Covid: ondata di contagi in Cina, ieri oltre 3mila casi

La Cina sta affrontando l’ondata di SARS-CoV-2 più contagiosa in due anni di pandemia.

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, ieri il numero di nuovi casi è salito a oltre 3.100, dopo che per 2 giorni era stato oltre mille.

La Commissione nazionale per la salute ha reso noto che i casi sintomatici sono saliti a 1.807 rispetto ai 476 di venerdì. Quelli asintomatici sono arrivati a 1.315, rispetto ai 1.048 del giorno precedente.

Le autorità attribuiscono questa ondata alla variante Omicron, che è notoriamente più contagiosa, ma causa sintomi meno severi rispetto alla versione originaria del Coronavirus.

Particolarmente colpita la provincia nordorientale di Jilin, al confine con la Corea del Nord.

Lockdown e tamponi di massa sono stati previsti per diverse località del gigante asiatico.