Covid, Ricciardi: “mascherine al chiuso almeno fino a giugno per salvare l’estate”

Walter Ricciardi continua a ribadire l’importanza delle mascherine al chiuso: per il consulente del Ministero della Salute, andrebbero tenute “almeno fino a giugno“. In un’intervista a “Il Messaggero”, l’igienista della Statale di Milano ha spiegato che “già a maggio ci troveremo a fronteggiare un momento delicato, perché con l’eliminazione delle mascherine anche al chiuso e la liberalizzazione dei comportamenti è probabile che una risalita dei contagi ci sarà“. L’aumento dei casi potrebbe verificarsi “nei mesi estivi turistici“, ha avvertito Ricciardi: “Se togli le mascherine a maggio, ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio“. Dopotutto, Omicron 2 “è più contagiosa“. Ora SARS-CoV-2 “ha una contagiosità paragonabile a quella del morbillo e ogni persona ne contagia 15 o 16,” ha evidenziato Ricciardi. Quindi “dobbiamo essere pronti a reintrodurre alcune delle restrizioni anti-Covid in caso di necessità“.