Russia, da oggi addio a mascherine e misurazione della temperatura su treni e in stazioni

Le ferrovie della Russia hanno abolito, da oggi, l’obbligo di mascherina e la misurazione della temperatura nelle stazioni e sui treni. La situazione epidemiologica nel Paese è sensibilmente migliorata: oggi ci sono stati appena 28.700 nuovi casi positivi, in netto e costante calo da oltre un mese dopo il picco dei contagi provocato dalla variante Omicron e toccato il 12 febbraio con 204 mila nuovi casi giornalieri. Il Paese ha superato quindi quest’ondata senza nuove restrizioni (in Russia non è mai stato introdotto il Green Pass) e con una percentuale di vaccinazioni particolarmente bassa rispetto all’Italia e agli altri Paesi occidentali (55% prima dose, 50% seconda dose, 9% terza dose).

Negli ultimi mesi, infatti, la Russia – che fino a dicembre era al quarto posto mondiale per contagi assoluti – è stata superata da Francia, Regno Unito e Germania nella graduatoria dei Paesi con più casi accertati dall’inizio della pandemia.