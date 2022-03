Covid, Speranza: “sulla quarta dose agenzie europee a confronto in queste ore”

MeteoWeb

La decisione dalla FDA americana di estendere la quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 50 “è un’opinione che rispettiamo. Le nostre agenzie europee si stanno confrontando in queste ore, anche con i dati che hanno portato le agenzie americane a fare questa scelta“: è quanto ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del convegno dell’Inmp (Istituto nazionale per la promozione della Salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà) sul riconoscimento dei minori non accompagnati, in corso a Roma. “L’auspicio” del Ministro “è che anche noi possiamo avere una linea condivisa. Il fatto nuovo è di avere una sola linea su questo tema“.