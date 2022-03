Covid, USA: approvata la quarta dose di vaccino per gli over 50

MeteoWeb

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha autorizzato le seconde dosi di richiamo per Covid-19, ovvero la quarta dose, dei vaccini Pfizer o Moderna per gli americani più anziani e immunocompromessi. La pandemia di coronavirus ha ucciso più di 977.000 persone negli Stati Uniti, ma il numero dei casi è in calo. Le autorità hanno comunque avvertito che gli Stati Uniti potrebbero subire un’impennata alimentata da sottovarianti di virus o da una nuova variante.

“Le prove attuali suggeriscono una diminuzione della protezione nel tempo contro i gravi esiti di Covid-19 negli individui più anziani e immunocompromessi“, ha affermato Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della FDA. “Sulla base di un’analisi dei dati emergenti, una seconda dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna Covid-19 potrebbe aiutare ad aumentare i livelli di protezione per questi individui ad alto rischio. Inoltre, i dati mostrano che una dose iniziale di richiamo è fondamentale per aiutare a proteggere tutti gli adulti dagli esiti potenzialmente gravi di Covid-19. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto la dose iniziale di richiamo sono fortemente incoraggiati a farlo“.

I Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie decideranno ora quando e come verranno offerti i secondi colpi di richiamo. Secondo il tracker del vaccino del New York Times, il 72% degli americani di età compresa tra 18 e 64 anni e l’89% di età pari o superiore a 65 anni sono considerati completamente vaccinati. Le percentuali in quei gruppi che hanno ricevuto un booster sono del 30% e del 60%.

La resistenza alle vaccinazioni e ad altre misure di salute pubblica, spesso alimentate da politici di destra, è stata una caratteristica costante della risposta alla pandemia degli Stati Uniti. La FDA ha dichiarato martedì che le sue autorizzazioni all’uso di emergenza sono state modificate per consentire la seconda dose di richiamo nelle persone di età superiore ai 50 anni almeno quattro mesi dopo una prima dose di richiamo. Lo ha anche approvato per alcuni tipi di persone immunocompromesse, compresi i destinatari di trapianti di organi, dove si applicherebbe a chiunque abbia più di 12 anni (Pfizer) o 18 anni (Moderna). “L’autorizzazione di una singola dose di richiamo per altri gruppi di età con questi vaccini rimane invariata“, ha affermato la FDA, aggiungendo che “continuerà a valutare i dati e le informazioni non appena saranno disponibili quando si considera il potenziale utilizzo di una seconda dose di richiamo in altri gruppi di età“.

In una dichiarazione, Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, ha dichiarato: “Sebbene questa autorizzazione all’uso di emergenza aiuterà a soddisfare l’attuale necessità di alcuni, stiamo lavorando diligentemente per sviluppare un vaccino aggiornato che non solo protegga dagli attuali ceppi di Covid-19 , ma fornisce anche risposte più durature”.

Pfizer e BioNTech, il suo partner sul virus Covid, hanno inizialmente chiesto l’autorizzazione delle prossime dosi di richiamo negli Stati Uniti per le persone di età pari o superiore a 65 anni, in una richiesta citando i dati raccolti in Israele, dove un secondo richiamo è autorizzato per molte persone di età superiore ai 18 anni.

Scienziati e funzionari hanno discusso se le persone giovani e sane avranno bisogno di un quarto colpo. Uno studio su operatori sanitari israeliani ha suggerito che una quarta dose aggiungeva poca protezione aggiuntiva nella fascia di età. I funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che gli Stati Uniti hanno dosi sufficienti per soddisfare la domanda di un altro round di colpi di richiamo negli americani più anziani, anche se i finanziamenti per la risposta alla pandemia federale sono quasi esauriti. Dicono che a meno che il Congresso non approvi più spese, è probabile che il governo non sarà in grado di pagare per le vaccinazioni future, se necessario, in particolare se i vaccini devono essere riprogettati per puntare a nuove varianti. La stanchezza del pubblico per le normative sulla pandemia e i consigli ufficiali, nel frattempo, è stata aggravata dalla confusione su cambiamenti come quello relativo ai secondi colpi di richiamo.

John P Moore, professore di microbiologia e immunologia alla Weill Cornell Medicine di New York, ha dichiarato al Washington Post: “Negli ultimi giorni ho ricevuto numerose richieste da amici scettici: ‘Cosa significa e cosa dovrei fare?‘ Trovo sempre più difficile dire agli amici cosa dovrebbero fare. Sta diventando davvero problematico“.