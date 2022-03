Diversi incendi in Veneto: impiegati mezzi aerei contro le fiamme | FOTO

MeteoWeb

Anche il Veneto è alle prese con gli incendi, come altre regioni del Nord, favoriti dalla lunga siccità che stringe in una morsa l’area da mesi. Un vasto incendio sta interessando dal primo pomeriggio di oggi una vasta area boschiva del Monte Summano, nel comune di Piovene Rocchette (Vicenza), alle pendici dell’Altopiano di Asiago. Le fiamme si sono sviluppate velocemente sino a minacciare un’abitazione e solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Schio, con il supporto dei volontari di Thiene e dell’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia e successivamente della Regione Veneto, hanno evitato il peggio. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corsa con lanci effettuati dagli elicotteri e l’intervento da terra con squadre miste dei pompieri e volontari di Protezione Civile dell’antincendio boschivo regionale. Il fuoco e il fumo sono visibili da tutto l’Alto Vicentino.

Nella zona del Longaronese, in provincia di Belluno, due incendi boschivi sono in corso di spegnimento: uno sopra l’abitato di Fortogna e uno nella zona tra Igne e Soffranco, segnalano Gianpaolo Bottacin. “Sul campo stanno intervenendo i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo, i Vigili del Fuoco, i carabinieri forestali, personale di Venetostrade, operatori dei servizi forestali regionali e due elicotteri della Protezione Civile Veneto. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Regione Veneto. La strada provinciale 251 della Valzoldana al momento risulta chiusa al traffico”, ha comunicato Bottacin. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini degli incendi e delle operazioni di spegnimento.

Diversi incendi sono segnalati anche in Toscana, Liguria e Trentino.