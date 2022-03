Meteo, primavera insolita in Calabria: freddo e neve fino agli 800 metri | FOTO

MeteoWeb

È un inizio di primavera insolito in Calabria, con temperature invernali e neve fino in collina. Gia’ dal weekend, una intensa perturbazione ha portato temperature di poco sopra lo zero anche lungo le coste. Oggi, primo giorno primaverile, si stanno registrando nevicate anche intense a quote di collina, con le temperature che hanno raggiunto al massimo i +15°C in pochissime località. Molte località non hanno toccato nemmeno la doppia cifra.

Oggi nevica nella Presila Catanzarese e in quella del Crotonese, ma anche nella zona dell’Aspromonte, fino a quote di 800 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le previsioni indicano un miglioramento concreto non prima del prossimo fine settimana.

Nevicate oggi hanno interessato anche alcune zone di Sicilia e Sardegna.