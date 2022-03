Maltempo Sicilia: temperature sotto zero nella notte, oggi Buccheri si è risvegliata imbiancata dalla neve

MeteoWeb

Insiste anche oggi un flusso di correnti più fredde continentali, che riguardano ancora un po’ tutto il territorio da Nord a Sud, e in misura maggiore le estreme regioni meridionali.

Così come in Sardegna, a Buccheri, comune montano del Siracusano, ha fatto la sua comparsa la neve primaverile. “Fortunatamente non ci sono stati particolari disagi alla circolazione anche perché il Comune ha un efficace sistema di protezione civile: abbiamo subito attivato i mezzi spazzaneve e spargisale. Ieri notte la temperatura è scesa sotto lo zero e stamane ci siamo svegliati sotto la neve. Adesso la temperatura à poco sopra lo zero e per stanotte è previsto un ulteriore abbassamento,” ha affermato il sindaco Alessandro Caiazzo.

