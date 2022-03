Gas, storico accordo tra USA ed Europa: “rimpiazzeremo le forniture della Russia entro fine anno”. E il prezzo crolla subito | DETTAGLI

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato stamattina a Bruxelles due accordi di principio con la Commissione europea, durante una dichiarazione congiunta con la presidente dell’Esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, sulla fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) e sulla protezione della privacy nel flusso transatlantico dei dati personali.

Il presidente USA ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno da quest’anno 15 milioni di metri cubi di GNL all’UE, e che successivamente le forniture aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 50 milioni di metri cubi nel 2030.

Le forniture dagli Stati Uniti quest’anno “permetteranno di sostituire tutto il GNL che attualmente riceviamo dalla Russia“, ha precisato von der Leyen, mentre i 50 milioni di metri cubi previsti entro il 2030 “permetteranno di sostituire almeno un terzo del gas russo che arriva in Europa“.

“La Commissione europea lavorerà con gli Stati membri per costruire più infrastrutture per ricevere il gas naturale liquefatto” che arriverà dagli USA “e stoccare il gas in tutto il continente. E sono necessarie misure per aumentare l’efficienza del gas” in un modo “coerente e non in conflitto con gli obiettivi climatici sulle zero emissioni nette ai quali stiamo puntando,” ha dichiarato il presidente Biden, nel punto stampa congiunto con la presidente della Commissione europea. “Quindi dovremo garantire che le famiglie e l’Europa possano superare questo e il prossimo inverno mentre costruiamo un’infrastruttura per un futuro energetico diversificato, resiliente e pulito“.

Gli USA e l’UE “lavorano insieme per adottare misure concrete volte a ridurre la dipendenza dal gas naturale, punto. E per massimizzare la disponibilità delle energie rinnovabili“. Insieme, ha aggiunto Biden, “investiremo in tecnologie per sganciarci dai combustibili fossili e insieme avanzeremo nell’uso dell’idrogeno pulito, per ridurre le nostre emissioni climalteranti“. “Creeremo a questo proposito una task force composta da membri della Casa Bianca e della Commissione europea“. “So che eliminare la dipendenza dal gas russo avrà costi per l’Europa ma non è solo la cosa giusta da fare da un punto di vista etico, ci metterà anche su un percorso più sicuro dal punto di vista strategico“.

Borsa: Europa fiacca, tonfo gas (-9%) con piano UE

Borse europee fiacche dopo i primi scambi, con i listini che oscillano attorno alla parità, attenti agli sviluppo della guerra in Ucraina e alle ricadute sull’economia del conflitto e dell’inflazione.

In calo i prezzi dell’energia, con l’Europa che cerca di affrancarsi dalla dipendenza dalla Russia. Il petrolio cede il 2,6%, con il wti che torna sotto i 110 dollari al barile e il brent poco sopra i 115. Forti vendite sul gas ad Amsterdam (-9% a 101,5 euro) con il piano della UE per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.