Cosa fare in caso di esplosione nucleare? Il governo USA aggiorna le linee guida

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue e con le speculazioni sull’uso di armi nucleari da parte della Russia, aumentano le preoccupazioni e le paure per quello che sarebbe lo scenario più catastrofico, ossia la guerra nucleare. A questo proposito, Ready.gov, sito web ufficiale del governo USA, ha aggiornato il suo elenco di linee guida su cosa fare in caso di esplosione nucleare. Non è stato immediatamente chiaro se l’aggiornamento fosse legato a qualcosa di specifico o semplicemente casuale.

Il significato pratico dell’ordine di Putin non è stato immediatamente chiaro. La Russia e gli Stati Uniti in genere hanno forze nucleari terrestri e sottomarine in allerta e pronte al combattimento in ogni momento, ma i bombardieri con capacità nucleare e altri aerei non lo sono.

Cosa sapere sulle esplosioni nucleari

Le esplosioni nucleari implicano l’uso di armi nucleari, che sono dispositivi utilizzati per creare un’esplosione enorme e distruttiva. Queste esplosioni possono verificarsi in pochi minuti senza preavviso, secondo Ready.gov. Ecco le linee guida del governo USA.

Quali sono i pericoli di un’esplosione nucleare?

Ci sono diversi pericoli associati alle esplosioni nucleari. Il lampo luminoso di un’esplosione può causare cecità temporanea a una persona per meno di un minuto.

Un altro pericolo è un’onda d’urto che può causare morte, lesioni e danni agli edifici a diversi chilometri di distanza dall’origine dell’esplosione. Il fuoco e il calore di un’esplosione nucleare possono provocare la morte e ustioni.

L’esposizione alle radiazioni di un’esplosione può danneggiare le cellule di una persona e può anche causare malattie da radiazioni.

Le esplosioni nucleari possono anche causare ricadute radioattive, ossia sporco radioattivo visibile e detriti che cadono dal cielo e che possono far ammalare le persone che si trovano all’aperto. Secondo Ready.gov, le ricadute sono molto pericolose nelle prime ore dopo un’esplosione perché producono alti livelli di radiazioni.

Come prepararsi e stare al sicuro in caso di esplosione nucleare?

Le esplosioni nucleari sono imprevedibili, ma ciò non significa che non si possono prendere le precauzioni necessarie per stare al sicuro. Quando le autorità forniscono avvisi di una possibile esplosione, è fondamentale raggiungere uno spazio sicuro o entrare rapidamente in un edificio vicino. Mentre ci si trova all’interno di entrambi i luoghi, è importante evitare di stare vicino alle finestre per proteggersi dall’esplosione, dal calore e dalle radiazioni di un’esplosione nucleare.

Se ci si trova all’aperto quando si verifica un’esplosione nucleare, bisogna trovare riparo dietro tutto ciò che offre protezione dall’esplosione. È importante sdraiarsi a faccia in giù per proteggere la pelle dal calore e dai detriti volanti. Bisogna anche evitare di toccare occhi, naso e bocca.

Avere scorte adeguate durante un attacco nucleare è fondamentale. I kit di emergenza sono ideali da portare con sé quando si rimane da qualche parte per un periodo di tempo prolungato. Questo kit dovrebbe essere composto da acqua in bottiglia, alimenti confezionati, medicinali, batterie e una radio a manovella o alimentata a batteria per ricevere notizie dai media in caso di interruzione della corrente.

Le persone che sono malate o ferite in un’esplosione nucleare dovrebbero ascoltare le istruzioni per rivolgersi a un medico quando le forze dell’ordine ritengono sicuro lasciare uno spazio sicuro. Una volta che è sicuro, bisogna chiamare il medico per ricevere istruzioni. Se ci si trova in un rifugio pubblico, bisogna informare i dipendenti della struttura in modo che possano contattare un ospedale o una clinica locale.

Cosa succede se si viene esposti alle radiazioni durante un’esplosione nucleare?

Se si viene esposti alle radiazioni, bisogna togliere immediatamente i vestiti e lavare la pelle, se non è protetta. È anche importante evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca. Bisogna fare una doccia o lavare con acqua e sapone per rimuovere le ricadute dalla pelle o dai capelli che non erano coperti. Se non è possibile lavarsi o fare una doccia, si può usare un panno umido o pulito per pulire la pelle o i capelli che sono stati esposti. Il disinfettante per le mani e le salviette disinfettanti non sono articoli efficaci per pulire la pelle dopo l’esposizione alle radiazioni.

Se si possiedono animali domestici, bisogna pulirli accuratamente per proteggerli da possibili radiazioni.

Dove andare durante un’esplosione nucleare?

Avere un rifugio prestabilito è uno dei modi migliori per prepararsi in vista di un potenziale disastro. Queste aree possono essere luoghi dove si trascorre la maggior parte del tempo, come casa, ufficio e scuola. Spazi esterni come automobili e case mobili non forniscono un riparo di qualità durante un’esplosione nucleare.

Quando si verifica un’esplosione nucleare, il posto migliore per cercare riparo è nel seminterrato o al centro di una stanza in uno di questi luoghi per evitare l’esposizione alle radiazioni. Se si hanno animali domestici, bisogna assicurarsi che siano con noi e protetti.

Se una persona si rifugia sul posto con persone che non sono la sua famiglia, è importante mantenere una distanza di 6 piedi (1,8 metri) da loro.

Le famiglie che vengono separate durante le esplosioni nucleari dovrebbero rimanere all’interno ovunque si trovino e dovrebbero aspettare per ricongiungersi con i propri cari per evitare la potenziale esposizione alle radiazioni.

Secondo Ready.gov, si consiglia di rimanere all’interno di un edificio per 24 ore a meno che le forze dell’ordine locali non forniscano altre istruzioni.