Guerra in Ucraina: conferenza censura il nome del primo uomo nello spazio perché era russo

Il nome di una conferenza spaziale tenuta in onore del famoso cosmonauta sovietico Yuri Gagarin è stato cambiato perché lui era russo. In un annuncio ora cancellato, la Space Foundation, organizzazione statunitense senza scopo di lucro, ha affermato che “alla luce degli eventi mondiali attuali”, avrebbero cambiato il nome della conferenza da “Yuri’s Night” (“La Notte di Yuri”) in “A Celebration of Space: Discover What’s Next” (“Una Celebrazione dello Spazio: Scopri Cosa Viene Dopo”) alla sua conferenza Space Symposium. “L’obiettivo di questo evento di raccolta fondi rimane lo stesso: celebrare i risultati umani nello spazio ispirando la prossima generazione a raggiungere le stelle“, riportava l’organizzazione.

Nel 1961, Gagarin, un pilota dell’Unione Sovietica, divenne la prima persona ad andare nello spazio, segnando una grande escalation della corsa spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Fu seguito quello stesso anno dall’americano Alan Shepard.

La cancellazione di Gagarin può essere aggiunta al lungo elenco di cose russe o associate alla Russia che sono state censurate a causa della guerra in Ucraina. La International Cat Federation, per esempio, ha vietato la partecipazione dei felini di razza russa, mentre la Metropolitan Opera di New York si è separata dal suo soprano russo.