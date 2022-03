MeteoWeb

Il protrarsi della guerra in Ucraina ha fatto schizzare i prezzi del gas in Europa che hanno toccato il record storico a 194,715 euro/Mwh (oltre +50%) per poi ripiegare. Ora i future al Ttf salgono del 27% a 155,12 euro/Mwh.

Il prezzo del gas ha toccato ad Amsterdam un valore massimo ben oltre i livelli raggiunti lo scorso dicembre, 173,9 euro, per poi ritornare sui livelli dell’apertura. Restano sui mercati i timori di una chiusura dei rubinetti dalla Russia.