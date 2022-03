Guerra in Ucraina: il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu riappare in pubblico | VIDEO

MeteoWeb

Dopo la sua scomparsa per 13 giorni dalla scena pubblica, che ha alimentato speculazioni su una sua possibile malattia o su una sua emarginazione a causa dell’andamento della guerra in Ucraina, il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu oggi è ricomparso in una nuova riunione al Ministero delle Finanze.

Secondo quanto riporta Tass, durante la riunione il Ministro ha sottolineato che, in considerazione dello svolgimento dell’operazione militare speciale in Ucraina quest’anno, è necessario mantenere il ritmo delle forniture di armi avanzate.

Shoigu non era più stato visto in pubblico dall’11 marzo ed era poi ricomparso giovedì nel video di un incontro fra Vladimir Putin e il Consiglio di sicurezza nazionale.