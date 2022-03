“Il Ministro della Difesa russo ha avuto un infarto”: è ancora mistero sulla scomparsa dalla scena pubblica di Sergei Shoigu

MeteoWeb

Un altro tassello si va ad aggiungere al rebus della misteriosa scomparsa di Sergei Shoigu, Ministro della Difesa russo, che non compare in pubblico da quasi due settimane. Ora, sull’argomento, giungono dichiarazioni dai vertici ucraini: “Il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto un infarto. Pertanto, non è apparso a eventi ufficiali da metà marzo“, scrive Anton Gerashchenko, consigliere del Capo del Ministero degli affari interni dell’Ucraina.

Nulla di certo, però. Solo dichiarazioni a singhiozzo, perlopiù ucraine, ma dalla Russia tutto tace. La giustificazione è che in questo momento storico, sarebbe normale per Shoigu la volontà di non apparire mediaticamente. Il mistero, dunque, resta tale.