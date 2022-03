Guerra Ucraina, Ricciardi: “le regioni facciano il vaccino ai profughi, è una situazione problematica”

MeteoWeb

Prima dello scoppio della guerra l’Ucraina presentava, secondo Walter Ricciardi, una situazione “problematica dal punto di vista del Covid, come in tutto l’est Europa. In Ucraina abbiamo meno dati disponibili ma pensiamo che la protezione sia inferiore addirittura alla Russia, quindi è ancora più problematica“, ha dichiarato il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza a Rai Radio1, indicando che le regioni che accolgono i profughi che provengono dall’Ucraina dovrebbero attrezzarsi per vaccinarli. “Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto per le persone di terza età, questo non è stato fatto in patria e quindi dovremo attrezzarci per farlo qui“, ha precisato Ricciardi.