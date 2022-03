Il Meteo in Valle d’Aosta: attese deboli precipitazioni, neve dai 1.000-1.500 metri

MeteoWeb

Dopo settimane di siccità, in Valle d’Aosta sono previste deboli precipitazioni, tra la serata di oggi e la mattinata di domani, con neve dai 1.000-1.500 metri di quota.

Secondo l’ufficio meteo regionale oggi sono previste “deboli precipitazioni in serata, neve da 1.500 a 1.200 metri” e domani “deboli precipitazioni fino a metà mattina, localmente moderate in alta valle, neve a 1.000 metri, schiarite dal pomeriggio, più ampie in montagna“.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: