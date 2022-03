Vasto incendio in un bosco sull’Altopiano di Asiago, favorito da vento e siccità: fronte di oltre 500 metri | VIDEO

MeteoWeb

Nel Nord assetato dalla siccità, arrivano anche gli incendi. Un rogo di vaste proporzioni sta interessando dalla tarda mattinata di oggi un’area boschiva nella frazione Stoccareddo di Gallio, comune dell’Altopiano di Asiago (Vicenza), a un centinaio di metri dalla zona abitata. Le fiamme si sono estese rapidamente a causa della siccita’ e del vento, interessando un fronte di oltre 500 metri e un’area di oltre un chilometro quadrato.

Proprio per la difficolta’ di raggiungere la zona a causa del terreno impervio, sul posto e’ intervenuto l’elicottero della Regione Veneto che ha effettuato decine di lanci d’acqua. Oltre ai Vigili del Fuoco di Asiago, hanno operato anche i pompieri di Thiene (Vicenza) e i volontari della Protezione Civile di Asiago e Lugo Vicentino.

Quando e’ scattato l’allarme, erano visibili due colonne di fumo ben distanti tra loro, che farebbero pensare al dolo. Sulle origini del rogo indagano i carabinieri forestali.

Altri incendi oggi sono stati segnalati in Liguria e in Trentino. Il rogo divampato nella tarda mattina a Mele, comune sulle alture di Genova, è ancora attivo ma sotto controllo. Sul posto sono adesso presenti i volontari della Protezione Civile per la bonifica e per fermare subito eventuali nuovi focolai.