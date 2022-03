Incidente aereo in Cina: dichiarate morte tutte le 132 persone a bordo

MeteoWeb

Tutte le 132 persone (123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio) che si trovavano a bordo del Boeing 737 precipitato lunedì scorso in Cina sono state dichiarate morte: lo ha annunciato oggi la televisione di Stato di Pechino.

Il volo MU5735 della China Eastern Airlines era in viaggio da Kunming a Guangzhou quando si è schiantato contro una collina. Gli esperti forensi hanno identificato 120 vittime, secondo la tv cinese. Non sono ancora note le cause del disastro aereo.