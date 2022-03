Incidente aereo in Cina, le stranezze del volo MU5735: cosa è accaduto davvero in cabina?

MeteoWeb

Il tragico incidente aereo che oggi in Cina ha visto coinvolto un Boeing 737 bimotore, ha sconvolto l’opinione pubblica. Cosa è davvero accaduto su quell’aereo che trasportava ben 132 persone?

Il profilo altimetrico del volo MU5735 analizzato dagli esperti suggerisce che per qualche istante l’aereo, dopo aver perso bruscamente quota dall’altitudine di crociera di 29.100 piedi fino a circa 7.500 piedi, abbia tentato di riprendere quota. La velocità verticale è poi tornata positiva e la velocità al suolo (ground speed) è scesa. Poi l’aereo ha ricominciato di nuovo a perdere quota fino a impattare il terreno quasi ad angolo retto.

Sembra quasi come se a bordo vi fosse incertezza, o forse impedimento. Difficile saperlo con certezza. La possibilità paventata di una volontà suicida del pilota sembrerebbe non corrispondere ai movimenti fatti dall’aereo, o forse sì se si pensa che qualcuno può aver tentato di impedire al pilota di portare a termine il folle gesto. Ma il profilo altimetrico apre la porta ad altri scenari, come quello dell’avaria, e dunque del tentativo del pilota di riportare in quota l’aereo. Oppure, in estrema ratio, potrebbe essersi trattato di un dirottamento in piena regola.

Per ora gli inquirenti e i tecnici stanno indagando ad ampio spettro, per tentare di capire le ragioni della strage. Intanto, la China Eastern ha reso noto di aver messo a terra per motivi di sicurezza tutti i suoi 102 Boeing 737-800 dopo lo schianto del volo MU5735. Il Boeing 737-800 è uno degli aerei più popolari al mondo per voli a corto e medio raggio essendo oltre 5.000 i modelli consegnati e attivi nel mondo delle compagnie aeree, come American Airlines, Ryanair, Fly Dubai, Qantas. L’aereo coinvolto nell’incidente ha meno di 7 anni di vita, quindi giovane.