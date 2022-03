Jet militare si schianta sul Monte Legnone: i due piloti sono riusciti a lanciarsi col paracadute prima dell’impatto [VIDEO]

MeteoWeb

Un jet militare si è schiantato questa mattina sul Monte Legnone, in provincia di Lecco, al confine con le province di Sondrio e Bergamo. Testimoni hanno riferito di aver visto una palla di fuoco schiantarsi sulla parete della montagna, sul versante lecchese.

Il velivolo sarebbe un Aermacchi 346 di Leonardo, addestratore per il volo militare, decollato dalla base di Venegono (Varese) per un test.

Prima di schiantarsi l’aereo ha lasciato nel cielo una lunga scia di fumo. Il jet ha attraversato l’Alto Lago di Como in direzione nord, entrando nel territorio della provincia di Sondrio per poi invertire la rotta, fino a schiantarsi nella zona del Monte Legnone, 2.609 metri di quota.

Secondo le prime informazioni, l’aereo era in fase di test preliminare per la successiva consegna alla forza armata committente.

Ignote al momento le cause dell’incidente.

I due piloti a bordo, entrambi collaudatori, sono riusciti a paracadutarsi all’esterno del mezzo prima dello schianto.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio.

Uno dei piloti sarebbe già stato individuato, con il paracadute, su un balcone naturale di roccia.