Maltempo, risveglio imbiancato in Puglia: scorci fiabeschi a Lucera e San Giovanni Rotondo, neve anche a Ostuni [FOTO e VIDEO]

Sul Gargano è tornata la neve: nella notte sono state registrate abbondanti precipitazioni.

I sindaci hanno firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole a Monte Sant’Angelo, a San Giovanni Rotondo, a Rignano Garganico e Vico del Gargano.

Neve anche ad Ischitella, sui Monti Dauni e in alcune località di pianura come Lucera.

Fiocchi anche sulla murgia e nel barese, in particolare ad Altamura e Cassano, e anche a Bari dove la neve mista a pioggia si scioglie subito al suolo. Neve anche nel Brindisino, con Ostuni imbiancata.

Dalle prime ore della giornata sulle strade provinciali sono al lavoro mezzi spargisale e spazzaneve.

