MeteoWeb

La “goccia fredda” proveniente dall’Ucraina, è in piena azione sulle regioni centro-meridionali italiane.

La fase instabile in atto in Sicilia ha determinato a Palermo la formazione di un tornado.

Numerose le segnalazioni della tromba marina tra Mondello e Sferracavallo, secondo cui si sarebbe formato in mare a poca distanza dalla costa palermitana.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: