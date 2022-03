Trieste, trovata morta in casa da almeno 4 anni: accanto a lei il corpo del gatto

MeteoWeb

Era accaduto solo un mese fa: a Como una donna era stata trovata morta, seduta su una sedia nella sua cucina. Era lì da circa due anni, mummificata, e se non fosse stato per il forte vento che ha sradicato un albero nel suo giardino, richiedendo l’intervento dei pompieri, nessuno si sarebbe ancora accorto del decesso.

Ora, è successo di nuovo. Una donna di 90 anni, di Trieste, è stata trovata morta in casa da degli operatori dell’Inps durante un controllo amministrativo: anche in questo caso il corpo era quasi mummificato. L’ipotesi fatta è che il decesso possa essere avvenuto diversi anni fa: pare infatti, secondo quanto riportano i media locali, che sul tavolo vi fossero alimenti scaduti nel 2018.

Accanto al corpo della donna, classe 1933, anche quello del suo gatto, morto probabilmente per mancanza di acqua e di cibo. L’abitazione della donna è un appartamento sito in un condominio occupato perlopiù da uffici, ma nessuno fino a questo momento si era accorto di nulla. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, la polizia locale e il magistrato di turno per tutti i rilievi del caso.