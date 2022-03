Maltempo, tanta neve in Puglia: imbiancata la costa a Bari, le FOTO delle località colpite

MeteoWeb

Il nucleo freddo in quota proveniente da est ha determinato l’attivazione dell’ASES (Adriatic Effect Sea Snow) con instabilità diffusa sul medio-basso Adriatico e neve a bassa quota tra Puglia e Molise, dove Campobasso è stata imbiancata nuovamente dopo le forti nevicate del weekend.

Oggi è la Puglia la regione più colpita dalle nevicate, dal Gargano al Subappennino dauno, dalle Murge al Salento. In molte zone della regione la neve si è spinta fino in pianura e a Bari è arrivata addirittura fin sulla costa, creando quello scenario mozzafiato che solo la neve in riva al mare riesce a regalare (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Davvero importanti le nevicate che questa mattina si sono verificate sul sud-est barese. Accumuli di oltre 10cm sulla collina di Monopoli (BA), che si conferma come l’area più colpita grazie alla vicinanza al mare.

Nella gallery in alto, molte altre foto della neve che oggi ha imbiancato la Puglia.

Bellissime le immagini da Alberobello, con i trulli imbiancati e pieni di fascino. Neve a bassa quota anche in altre città della provincia come Santeramo in Colle, Noci, Adelfia, Putignano, Gioia del Colle, le città della Murgia. A Locorotondo il sindaco Antonio Bufano, a causa della neve, ha disposto la chiusura per la giornata di oggi delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che del trasporto scolastico per “evitare che eventuali problemi di spostamento possano arrecare disagi alle famiglie, docenti e a tutto il personale scolastico“. A lavoro polizia locale e operatori delle multiservizi sia a Castellana Grotte che a Casamassima: in quest’ultima città “la macchina comunale ha subito provveduto a spargere il sale, per evitare la possibile formazione di ghiaccio, davanti agli ingressi di ambulatori medici, farmacie, banche, ufficio postale, cimitero, attività commerciali – ha rassicurato il sindaco Giuseppe Nitti -. Stiamo continuando a seguire l’evolversi delle condizioni meteorologiche per evitare il più possibile i disagi”.

A causa della neve, Castel del Monte ad Andria resta chiuso. Lo rende noto la direzione regionale musei Puglia che, “in caso di persistenza di eventi nevosi con possibile formazione di ghiaccio“, potrebbe prolungare la chiusura anche per la giornata di domani. La direzione invita “i fotoamatori a condividere gli scatti taggando la direzione regionale musei Puglia e Castel del Monte, per veicolare la bellezza e la magia del luogo, ancor più affascinante in un contesto innevato”.

