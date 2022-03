Previsioni Meteo, Aprile inizia con il colpo di coda dell’inverno: freddo e neve nel weekend

MeteoWeb

La settimana iniziata oggi si prospetta particolarmente variabile sotto il profilo meteorologico in Italia, in piena armonia con l’andamento classico del clima di questo periodo dell’anno, cioè l’inizio della primavera a cavallo tra marzo e aprile. Sarà la settimana del ritorno delle piogge in Italia: in molte località del Centro/Nord tra mercoledì, giovedì e venerdì tornerà a piovere in modo significativo mesi dopo l’ultima volta, al punto che la siccità è diventata ormai una vera e propria emergenza soprattutto in pianura Padana.

Al Sud, invece, avremo la prima ondata di caldo che arriva dopo un marzo molto freddo: tra mercoledì e giovedì, negli ultimi due giorni del mese, le temperature saliranno per la prima volta oltre i +25°C e, soprattutto in Sicilia e Calabria, fino a ridosso dei +20°C persino nelle ore notturne.

Attenzione, però, al weekend. Anche il prossimo fine settimana, come già accaduto negli ultimi due al Sud, sarà compromesso dal maltempo. Stavolta accompagnato anche dal freddo. Un nuovo colpo di coda invernale, infatti, colpirà l’Europa riportando gelo e neve in tutto il continente, dal Portogallo alla Grecia, ovviamente Italia compresa. Il maltempo sarà diffuso a gran parte del Paese, con nevicate abbondanti fino a bassa quota sugli Appennini, fino al Sud.

