Previsioni Meteo: oggi alta pressione prevalente e ampio soleggiamento, temperature in aumento

MeteoWeb

Le previsioni meteo per la giornata odierna contemplano ancora la presenza prevalente di un’alta pressione sul Mediterraneo centro-orientali e sull’Italia. In particolare, la figura anticiclonica è più saldamente presente sui settori centro-orientali del Nord, su quelle adriatiche e sulle aree centro-meridionali in genere, esclusa la Toscana. Su questi settori, infatti, il tempo in prevalenza è soleggiato, salvo qualche nube medio-alta presente qua e là, ma assolutamente innocua, o banchi di nebbia tipici dell’alta pressione, ma essenzialmente sulle pianure del Nord. Su alcune aree occidentali, invece, si fa ancora sentire una leggera influenza di una circolazione instabile piuttosto vasta e originariamente di matrice atlantica, attualmente con fulcro depressionario tra il Sud della Spagna, Gibilterra e il Marocco settentrionale.

Quest’area ciclonica, poco influente in termini di vorticità verso i nostri settori più occidentali, riesce comunque a traghettare dal territorio nordafricano e poi dal Mediterraneo sudoccidentale, correnti più umide in grado di apportare una diffusa nuvolosità, soprattutto tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno. Sull’isola sono presenti nubi irregolari, ma perlopiù medio-alte e, quindi, non in grado di dare luogo a fenomeni se non a qualche piovasco occasionale sulla parte meridionale e su Est Cagliaritano, Ogliastra. Nubi diffuse anche tra la Toscana e la Liguria, ma qui di tipo più basso, quindi un po’ più compatte e con maggiore copertura del cielo, spesso associate anche a nebbie e foschie, in qualche caso localmente intense. Anche su queste aree non sono attese precipitazioni degne di nota, tuttavia piovaschi qua e là vanno contemplati. Infine, vanno evidenziate umidità basse e nebbie diffuse anche sulla Pianura Padana un po’ tutta e altre nubi irregolari sulla Sicilia, specie centro-meridionale. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano valori ancora in leggero aumento un po’ su tutto il paese, con massime mediamente comprese tra i +10 e +20 gradi in pianura, i valori minori lì dove sono presenti una maggiore copertura nuvolosa e nebbie, ma con punte spesso oltre i +20°C e che si spingeranno fino a +23/+24°C, specie sulla Sardegna.