Sileri: “per i rifugiati non ci sarà l’obbligo di Super Green Pass, uscirà circolare del Ministero della Salute”

“Lo status di rifugiato non prevede l’obbligo del super Green Pass mentre consente l’accesso alla nostra sanità. Oggi o domani uscirà una circolare del nostro ministero, verranno fatte tutte le procedure necessarie e verrà offerto il vaccino“. Lo dice a Un Giorno da Pecora il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri in merito all’arrivo dei profughi ucraini in Italia. “Per prendere i mezzi di trasporto si utilizzerà il tampone“, precisa ancora.