Spazio: slitta la missione Crew-4, SpaceX ferma la produzione delle Crew Dragon

Slitta dal 19 al 20 aprile, il lancio della missione Crew-4 di SpaceX che porterà 4 astronauti sulla ISS, tra cui l’italiana Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo ha comunicato Steve Stich della NASA durante la conferenza stampa di presentazione della missione. Il rinvio è stato deciso per lasciare più tempo tra il lancio della missione privata Ax-1 e la Crew-4.

La navetta, rinominata Freedom, sulla quale voleranno i 4 astronauti il 20 aprile sarà l’ultima Crew Dragon che uscirà dagli stabilimenti di SpaceX, che continuerà comunque a produrre hardware e pezzi di ricambio. Lo ha affermato Jessica Jensen, vice presidente di SpaceX, durante la conferenza stampa. Con la flotta di Crew Dragon a quota quattro esemplari, SpaceX sta lavorando con la NASA per certificare l’idoneità delle proprie navette a essere riusate per cinque voli ciascuna, per un totale di 20 missioni.