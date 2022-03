Spazio, missione Artemis I: il megarazzo SLS e la capsula Orion pronti per il primo “viaggio”

MeteoWeb

L’imminente missione lunare della NASA Artemis I si avvicina alla data di lancio ufficiale. Il veicolo spaziale e il razzo sono stati autorizzati a raggiungere la piattaforma di lancio del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, oggi (17 marzo) per i test pre-lancio: lo hanno annunciato i rappresentanti della NASA.

La capsula Orion in cima al razzo Space Launch System (SLS), noto anche come “Mega Moon rocket“, effettueranno il viaggio di 6,4 km dal Vehicle Assembly Building (VAB) al Launch Pad 39B, meteo permettendo. Il tragitto inizierà alle 17 ora locale e il razzo impiegherà circa 11 ore per raggiungere la sua destinazione, trasportato dal Crawler-Transporter 2 a una velocità di 1,3 km/h, ha evidenziato Charlie Blackwell-Thompson durante un briefing.

Una volta che la navicella spaziale e il razzo saranno posizionati sulla rampa di lancio, gli ingegneri impiegheranno circa 2 settimane per prepararsi ai test che dimostreranno che il razzo può essere caricato con propellenti liquidi superfreddi, ha spiegato la NASA.

Le prove generali verranno condotte probabilmente il 1 aprile e le operazioni di tanking dovrebbero iniziare il 3 aprile, ha affermato Blackwell-Thompson. Ingegneri e tecnici si focalizzeranno anche sul conto alla rovescia del lancio – entro T -10 secondi – per testare le risposte del razzo a uno scenario di interruzione, e ciò prima di concludere le prove, svuotare i serbatoi di carburante e preparare il razzo per il suo ritorno al VAB, che dovrebbero richiedere altri 8 o 9 giorni, ha spiegato Blackwell-Thompson.

La capsula Orion della NASA può contenere fino a 4 persone, ma non avrà nessun essere umano a bordo quando la missione Artemis I prenderà il volo entro la fine dell’anno. Nelle future missioni Artemis, Orion trasporterà gli astronauti nello Spazio, li sosterrà durante le loro missioni sulla Luna e li terrà al sicuro durante il rientro dallo Spazio profondo.

La capsula è posizionata su un razzo eccezionale: SLS è il razzo più potente che la NASA abbia mai costruito. Produce il 15% in più di spinta durante il decollo e l’ascesa rispetto ai razzi Saturn V che hanno volato durante i programmi spaziali degli anni ’60 e ’70 e l’SLS sarà in grado di trasportare più di 24 tonnellate sulla Luna.

Dopo il lancio, se tutti i test saranno completati con successo, la NASA fisserà una data di lancio ufficiale per Artemis I (attualmente indicata come “non prima di maggio 2022” nel programma di lancio della NASA). Artemis I è una missione senza equipaggio che volerà migliaia di km oltre la Luna e poi tornerà sulla Terra dopo circa 3 settimane.

La parte successiva della missione, Artemis II, trasporterà un equipaggio in un sorvolo lunare, e la fase finale del programma, Artemis III, porterà le persone sulla superficie lunare per la prima volta dalla missione Apollo 17 nel 1972.

Con Artemis III, la NASA farà sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Questa pietra miliare getterà anche le basi per stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna e svolgerà un ruolo fondamentale in un obiettivo ancora più ambizioso: inviare i primi umani su Marte.

La NASA trasmetterà le immagini del rollout il 17 marzo alle 22 ora italiana.