Stazione Spaziale: per Samantha Cristoforetti missione nel segno di Minerva, presentato il logo

Nell’attesa della partenza verso la ISS, in programma a partire dal 15 aprile a bordo della capsula Dragon, grazie ad un razzo Falcon 9, è stato presentato il logo della missione Minerva, nell’ambito della quale l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti sarà impegnata per quasi 6 mesi per supportare lo svolgimento di numerosi esperimenti scientifici.

Nel logo è presente una civetta stilizzata il cui occhio è disegnato da una falce di luna gialla e una piccola Terra bianca: ricorda l’animale sacro della dea romana della sapienza ed è un omaggio a uomini e donne che rendono possibili i voli spaziali. Due segni ricordano i grandi pannelli solari della Stazione Spaziale e allo stesso tempo indicano che si tratta della seconda missione spaziale dell’astronauta italiana.

A bordo della capsula Crew Dragon, Cristoforetti avrà il ruolo di specialista di missione mentre una volta a bordo della Stazione Spaziale avrà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (Usos), responsabile di tutte le operazioni all’interno dei moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della ISS.