Studio USA sulla miocardite associata al vaccino Pfizer nei ragazzi: tasso di eventi avversi cardiaci da 2,6 a 4,3 volte superiore al rischio di ricovero per Covid nella fascia 12-15 anni

MeteoWeb

“Stabilire il tasso di miocardite cardiaca post-vaccinazione nella popolazione di 12-15 e 16-17 anni nel contesto del loro rischio di ricovero per Covid è fondamentale per lo sviluppo di un quadro di raccomandazione della vaccinazione che bilanci i danni con i benefici per questo gruppo demografico di pazienti”. È l’obiettivo di uno studio, pubblicato in preprint su MedRXiv, condotto utilizzando il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), il sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini degli USA. Il vaccino preso in considerazione per questo studio è il vaccino Pfizer-BioNTech.

Gli autori dello studio hanno “esaminato le segnalazioni depositate tra l’1 gennaio 2021 e il 18 giugno 2021, tra adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni che hanno ricevuto vaccini a mRNA contro il Covid” e hanno “condotto un’analisi dei danni-benefici utilizzando la letteratura esistente sui rischi di ospedalizzazione correlati al Covid in questo gruppo demografico”.

Lo studio ha identificato in totale 253 eventi avversi cardiaci. “I tassi per milione dopo la seconda dose tra i maschi erano 162,2 (età 12-15) e 93,0 (età 16-17). Circa l’86% di questi ha comportato il ricovero in ospedale per entrambi i gruppi di età. Tra le femmine, i tassi erano rispettivamente di 13,0 e 12,5 per milione. I nostri risultati mostrano che il rischio di miocardite dipende fortemente dal sesso e dall’età, poiché sembra che i ragazzi tra i 12 e i 15 anni abbiano un tasso maggiore di 12 volte rispetto alle ragazze”, riporta lo studio.

“Per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni senza comorbidità mediche che ricevono la loro seconda dose di vaccino a mRNA, il tasso di eventi avversi cardiaci è da 2,6 a 4,3 volte superiore al rischio di ricovero in ospedale a 120 giorni per Covid anche nei momenti di picco di incidenza come durante l’ondata Delta (2,1 ricoveri a 7 giorni per 100.000 abitanti). Per i ragazzi di età compresa tra 16 e 17 anni senza comorbilità mediche, il tasso di eventi avversi cardiaci è da 1,5 a 2,5 volte superiore nei periodi di alti ricoveri settimanali per Covid”, si legge nello studio.

“Il tasso di eventi avversi cardiaci post-vaccinazione era più alto nei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni dopo la seconda dose. Per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni senza comorbidità mediche, la probabilità di un evento avverso cardiaco dopo la seconda dose di vaccino è rispettivamente di 162,2 e 93,0 per milione. Questa incidenza supera il tasso di ospedalizzazione previsto per Covid a 120 giorni con un’incidenza di ospedalizzazione per Covid sia moderata che alta. Sono necessarie ulteriori ricerche sulla gravità e sulle conseguenze a lungo termine degli eventi avversi cardiaci post-vaccinazione”, scrivono gli autori dello studio.

“Le conseguenze a lungo termine di questa infiammazione cardiaca associata al vaccino non sono ancora completamente definite e dovrebbero essere studiate. Alla luce dei danni cardiaci associati al vaccino descritti in questo rapporto, sono indicate ulteriori ricerche e trasparenza sui possibili danni correlati al vaccino in relazione ai rischi del Covid di un singolo bambino. Tipi di vaccini, dosaggi o strategie alternativi, come quelli che prendono in considerazione una storia di infezione, possono eventualmente essere ritenuti più appropriati in questa fascia di età”, concludono gli autori dello studio.