Terremoto ai Campi Flegrei, Bianco (INGV): “Scosse dovute all’attività vulcanica, il suolo si solleva di 13 mm al mese”

La Campania, e Pozzuoli in particolare, è nuovamente teatro di terremoti legati all’attività vulcanica dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata alle 15:14 di oggi, mercoledì 16 marzo, con epicentro proprio a Pozzuoli. L’evento si è verificato ad una profondità di soli 2.7km ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

In seguito a questa prima scossa se ne sono verificate altre due di minore intensità, ma nella medesima area. La prima è stata registrata dai sismografi INGV alle 15:31, con magnitudo 1.4 e profondità di 2.2; la seconda si è verificata alle 15:39, con magnitudo 1.1 e profondità di 2,5km.

Come ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb Francesca Bianco, Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, “è una scossa che si produce in area soggetta a bradisismo, a poco meno di 3 km di profondità, e per questo motivo il sisma, sebbene di magnitudo modesta, è stato particolarmente avvertito dalla popolazione“. La zona in cui si è verificato il terremoto, inoltre, è molto popolosa, altro elemento che ha influito sul diffuso risentimento sismico.

“Si tratta di fenomeni dovuti ad attività vulcanica. Al momento gli altri parametri che monitoriamo, pur continuando ad essere anomali perché è in corso una fase bradisismica, non hanno dimostrato anomalie differenti rispetto a quelle che registriamo ormai da qualche anno – ha precisato ha precisato Francesca Bianco –. Il suolo si solleva di 13 mm al mese e osserviamo anomalie tipiche nei flussi e nelle emissioni fumaroliche“.

Tutto nella normalità, dunque? “Non possiamo dire che questo sia normale, perché è pur sempre frutto di bradisismo, ma questo terremoto sembra al momento contestualizzato all’interno di questa fase. La matrice rocciosa è continuamente sottoposta a stress, il quale viene poi rilasciato sotto forma di energia meccanica, ovvero di terremoto” conclude la ricercatrice INGV.