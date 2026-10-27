Una profonda depressione in quota scivola a ridosso dell'Egeo innescando venti di tramontana fino a 90 km/h tra Puglia, Basilicata e Calabria con freddo anomalo e mareggiate, mentre tra Albania e Grecia si prepara un evento nevoso straordinariamente precoce oltre i 1.000 metri che farà da calamita per il gelo epocale di inizio novembre