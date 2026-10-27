Allerta Meteo, i centri di calcolo confermano un'ondata di gelo eccezionale per precocità, intensità ed estensione geografica: dal weekend di Halloween l'aria pellicolare siberiana investirà l'Europa e la nostra Penisola con una persistenza di almeno quindici giorni, plasmando un enorme lago freddo tra Balcani e Mediterraneo centrale
Una profonda depressione in quota scivola a ridosso dell'Egeo innescando venti di tramontana fino a 90 km/h tra Puglia, Basilicata e Calabria con freddo anomalo e mareggiate, mentre tra Albania e Grecia si prepara un evento nevoso straordinariamente precoce oltre i 1.000 metri che farà da calamita per il gelo epocale di inizio novembre
La straordinaria scoperta dell'Osservatorio Vera C. Rubin rivela un mondo ghiacciato con un diametro stimato tra 600 e 1.500 chilometri, situato a circa 6,9 miliardi di chilometri dal Sole e nascosto per anni tra milioni di stelle della Via Lattea
La Commissione europea lancia la piattaforma T-MED per attrarre capitali privati e accelerare la transizione energetica nel Mediterraneo, dall’ammodernamento delle reti elettriche in Egitto alla produzione di ammoniaca verde destinata al mercato europeo