Meteo, Pacifico sotto assedio: tsunami sotto l’uragano Iona, un fenomeno mai documentato

MeteoWeb

Un fenomeno che ha dell’incredibile si sta verificando nell’Oceano Pacifico. Un potente tsunami, generato dal devastante terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, sta attraversando la stessa area in cui è presente l’uragano Iona, creando una situazione che gli esperti definiscono straordinaria e di estrema pericolosità.

Dalla Kamchatka uno tsunami che attraversa il Pacifico

Il 29 luglio 2025 un terremoto violentissimo ha colpito il mare della penisola di Kamchatka, generando uno tsunami di grande portata. Le onde hanno già raggiunto le coste di Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, California e altre regioni del Pacifico. Sono stati emessi allarmi tsunami e ordini di evacuazione per numerose zone costiere, mentre i centri di monitoraggio continuano a seguire l’evoluzione dell’evento in tempo reale.

L’uragano Iona sullo stesso tratto di oceano

In contemporanea, nella stessa porzione di oceano si trova l’uragano Iona, con venti e mareggiate già di per sé molto intense. La combinazione di questi due fenomeni estremi nella stessa zona rappresenta un caso eccezionale e difficilmente documentato in epoca moderna.

Una coincidenza rarissima

Gli studi scientifici spiegano che la probabilità che uno tsunami e un uragano si verifichino insieme nello stesso punto è estremamente bassa. La letteratura disponibile riporta soprattutto simulazioni numeriche e casi storici molto antichi, ma nulla di simile è mai stato osservato e documentato negli ultimi decenni con questa portata.

Perché è così pericoloso

La combinazione di onde di tsunami e mareggiate può produrre livelli d’acqua eccezionalmente alti,

correnti violentissime e un rapido cambiamento della linea di costa. Questa situazione amplifica il rischio

per le popolazioni costiere e rende più complessa la gestione delle evacuazioni,

con potenziali danni superiori a quelli causati dai due eventi separati.

Un evento che entra nella storia

Secondo gli esperti, la compresenza di un uragano e di uno tsunami di queste dimensioni nello stesso tratto d’oceano rappresenta uno degli eventi più rari e straordinari mai registrati.