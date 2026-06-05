Là dove il mare si fa nebbia: la “Lupa” sorprende lo Stretto di Messina | FOTO

Questa mattina, 5 giugno, lo Stretto di Messina si è svegliato sotto un velo sottile e inatteso: una “Lupa di Mare” ha avvolto il litorale come un respiro lento del mare, trasformando il paesaggio in una scena rarefatta, quasi sospesa fuori dal tempo. Tesidenti e turisti stanno assistendo a un fenomeno tanto affascinante quanto disorientante: una nebbia bassa, lattiginosa e in movimento, capace di cancellare i contorni della costa e smorzare i colori del mattino. Il mare, appena oltre la riva, sembrava dissolversi in un confine indefinito tra acqua e cielo.

Cos’è la Lupa di Mare

Dal punto di vista scientifico, la Lupa di Mare è una forma di nebbia marittima che nasce da un delicato squilibrio termico. Accade quando una massa d’aria calda e umida, spinta da venti deboli, scorre sopra una superficie marina ancora fredda-tipicamente al di sotto dei +17°C. In questo incontro silenzioso, l’aria si raffredda rapidamente dal basso, fino a raggiungere il punto di condensazione. Il vapore acqueo in eccesso si trasforma così in minuscole goccioline sospese, dando vita alla nebbia.

Il nome “Lupa di Mare” appartiene al linguaggio popolare e conserva un’aura quasi mitologica: richiama la natura improvvisa e “predatoria” del fenomeno, che avvolge il paesaggio senza preavviso. Non è comune, ma nemmeno sconosciuto: si manifesta soprattutto tra primavera e inizio estate, quando il mare è ancora più freddo dell’aria in arrivo e il contrasto termico raggiunge il suo equilibrio più instabile. In queste condizioni, la fisica dell’atmosfera diventa scenografia: piccoli scarti di temperatura si trasformano in paesaggi sospesi, dove il confine tra realtà e visione si fa sottile come il velo della nebbia. E così, per un breve istante, lo Stretto ha smesso di essere solo geografia, diventando atmosfera pura.

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