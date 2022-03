Terremoto di magnitudo 5.7 nel sud del Messico: epicentro a Isla, evacuati alcuni edifici anche a Città del Messico – DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso alle 15:40 (ora italiana) di oggi, giovedì 3 marzo, lo stato messicano di Veracruz: non ci sono notizie di vittime o danni finora. Il sisma ha avuto epicentro a 12,5km da Nopalapan e a 2 chilometri a sud-est di Isla e profondità di 111km.

Alle 8:40 locali, la terra ha iniziato a tremare nel sud-est del Messico. La scossa ha innescato il sistema di allarme rapido nella capitale Città del Messico a diverse centinaia di chilometri di distanza e in buona parte del Paese. Prima del suono dell’allerta sismica, migliaia di persone hanno lasciato i loro uffici e luoghi di lavoro tra l’incertezza e la paura. Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito che “alcuni edifici sono stati evacuati secondo i protocolli” e poi che la metropolitana ha ripreso a funzionare.

A Città del Messico, il Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dovuto evacuare la sua conferenza stampa mattutina. Ai giornalisti presenti è stato chiesto di rimanere seduti per un paio di minuti e poi hanno lasciato la stanza. Pochi minuti dopo sono rientrati e il Presidente ha riferito di aver comunicato con i governatori di Veracruz e Oaxaca e finora non si registrano gravi danni. “Il rapporto qui a Città del Messico è che non ci sono stati gravi danni, almeno qui al centro”, ha dichiarato il Presidente.

Da parte loro, gli utenti hanno commentato sui social network che il terremoto è stato piuttosto intenso nello stato di Veracruz. Nella mente di molti messicani è ancora presente la tragedia dei terribili terremoti del settembre 2017, quando un sisma ha causato più di 200 morti nella capitale.

Secondo il bollettino dello Tsunami Warning Center della Segreteria della Marina (Semar), non sono previste variazioni del livello del mare dovute alla localizzazione dell’epicentro.