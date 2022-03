Caccia rumeno sparisce dal radar al confine con l’Ucraina, elicottero di soccorso si schianta nel Mar Nero: non è escluso siano stati abbattuti – LIVE

MeteoWeb

Un caccia MiG-21 rumeno è scomparso dai radar nella serata di oggi, mercoledì 2 marzo, mentre pattugliava vicino alla costa del Mar Nero.

Da allora anche un elicottero di soccorso Puma inviato in missione di ricerca è scomparso. Un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato che l’elicottero di soccorso militare rumeno si è schiantato e che ci sono state cinque vittime.L’elicottero IAR-330 Puma è stato trovato a 11 chilometri dall’aeroporto, ha detto il portavoce del Ministero della Difesa nazionale, Constantin Spânu.

La causa del loro incidente è attualmente sconosciuta. Non è escluso che i due velivoli siano stati abbattuti.

Non si sa ancora nulla del caccia MiG 21 scomparso dal radar. È stato segnalato maltempo, ma le tensioni sono alle stelle nella regione del Mar Nero nel mezzo della guerra in corso tra Russia e Ucraina e la Romania è un membro della NATO.

Secondo quanto riferito, alcuni video che mostrano un’esplosione nell’area degli incidenti aerei sono state pubblicate dal giornale Ziua de Constanța. G4Media, testata giornalistica rumena, riferisce anche che una videocamera di sorveglianza ha registrato una forte esplosione.

Un comunicato stampa del Ministero della Difesa rilasciato precedentemente in serata affermava: “l’elicottero IAR 330-Puma, decollato mercoledì 2 marzo, intorno alle 20:21, in una missione di ricerca e salvataggio del velivolo Mig 21 LanceR, ha perso il suo collegamento radio con la torre di controllo ed è scomparso dai radar intorno alle 20:44. Il pilota aveva segnalato condizioni meteorologiche avverse e gli era stato ordinato di tornare alla base. L’ultima posizione nota dell’elicottero, che aveva a bordo un equipaggio di cinque soldati, è l’area di Gura Dobrogei, a circa 11 km dall’aerodromo. Le condizioni dell’equipaggio o dell’aereo sono sconosciute. E in questo caso sono state avviate le operazioni di ricerca e salvataggio”.

Seguiranno aggiornamenti.