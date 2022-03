MeteoWeb

Il vento forte sta provocando disagi nei collegamenti marittimi per le isole Eolie.

Da ieri pomeriggio non viaggiano i traghetti Siremar.

Solo gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno.

Prive di collegamenti Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

